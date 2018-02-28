ليوناردو دى كابريو يتبرع بمليون دولار لحماية جزيرة سيشيل

أماني الغامدي(صدى):

تبرع النجم العالمي ” ليوناردو دى كابريو ” بمليون دولار من خلال مؤسسته الخيرية لمقايضة ديون بقيمة 22 مليون دولار من أجل حماية البيئة البحرية بجزيرة في سيشيل، مقابل قيام حكومة الجزيرة بإنشاء محميتين بحريتين.

وأكد ليوناردو أن هذه الصفقة تعنى أن جميع أنواع الكائنات والحيوانات التي تعيش في هذه المياه أو تهاجر من خلالها محمية الآن من الصيد الجائر والتلوث، وتغير المناخ بشكل أفضل من السابق.

مع العلم أن المبادرة المبتكرة التي قام بها ليوناردو لمبادلة الديون هي الأولى من نوعها، ويمكن أن تؤدى إلى انتشار صفقات مماثلة في جميع أنحاء العالم، مما يحول دون تأثر النظم الايكولوجية البحرية بالتلوث والصيد الجائر وتغير المناخ.