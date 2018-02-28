بوفون يعود لمنتخب إيطاليا

نواف السالم(صدى):

كشف حارس مرمى يوفنتوس المخضرم جيانلويجي بوفون، عن مشاركته في مباريات منتخب بلاده الفترة القادمة.

وكان لويجي دي بياجيو المدير الفني المؤقت للمنتخب الإيطالي قدم دعوة لبوفون لخوض مباراتين أو 3؛ حيث يرى أن لاعب مثله لا يمكن أن ينهي مسيرته مع المنتخب في مباراة مثل مباراة السويد.

وأوضح ” بوفون ” أنه وافق على دعوة بياجيو؛ بدافع المسؤولية ولحاجة الفريق في الوقت الحالي لاستعادة صلابته ووحدته.

وكان ” بوفون ” ترك اللاعب مع منتخب بلاده عقب خروجه من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا؛ لتغيب عن المونديال للمرة الأولى منذ 60 عاماً.

ومن المقرر أن تخوض إيطاليا في مارس المقبل مباراتين وديتين من العيار الثقيل، حيث تواجه الأرجنتين في 13 منذ ذلك الشهر، ثم تلتقي مع ألمانيا بعدها بـ4 أيام.