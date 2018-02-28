90 مخالفة وإنذار وإغلاق 22 محطة وقود بالمدينة

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة المدينة المنورة خلال النصف الأول من العام الجاري، بإغلاق 22 محطة وقود لعدم تطبيقها آليات التطوير ورصد مخالفات فنية وتشغيلية.

وقال مدير الشؤون الرقابية، محمد الشتاء، أن الجولات أسفرت عن رصد عدة ملاحظات ومخالفات فنية وتشغيلية, حيث بلغ عدد الجولات 135 جولة على المحطات أسفرت عن 90 مخالفة وإنذار, وإغلاق 22 محطة وقود على الطرق الإقليمية وداخل المدينة.

وأشار ” الشتاء ” إلى إنه تم رصد العديد من الملاحظات والمخالفات الفنية والتشغيلية, ومخاطبة البلديات لمتابعة تلافي الملاحظات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات، كما تم خلال الجولات متابعة استعدادات المحطات على الطرق الرئيسية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين, والزائرين على أكمل وجه.

وأوضح ” الشتاء ” أنه تقوم البلديات الفرعية بمتابعة هذه المحطات بصفة دورية, ومعالجة الملاحظات والمخالفات الفنية, والتشغيلية أولًا بأول, سواء كانت المحطات داخلية أو محطات الطرق السريعة، منوهًا بتعاون المواطنين والمقيمين والزائرين بالإبلاغ فور وجود ملاحظات على المحطات بالطرق السريعة على هاتف طوارئ الأمانة 940.