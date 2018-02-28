4 طرق تخلصك من ” حصى المرارة ” بدون جراحة

متابعات(صدى):

اعتاد الجميع، أن الجراحة والأدوية هي طرق العلاج الشائعة حالياً لحصى المرارة، ولا يدري البعض، بشأن وجود طرق طبيعية يمكنك بواسطتها إزالة هذه الحصوات دون تناول أي أدوية.

في هذا السياق، نقدم لكم أبرز الطرق الطبيعية، لعلاج حصوات المرارة دون تدخل جراحي، وذلك على النحو التالي:

1- العصائر وزيت الزيتون:

وهو أشهر الطرق الطبيعية للتخلص من حصى المرارة، حيث يجب تناول مزيج من عصير التفاح وزيت الزيتون بكمية كبيرة مع بعض الأعشاب، وذلك لمدة تتراوح بين يومين و5 أيام، بحيث يكون ذلك هو مصدر الغذاء الأساسي.

فيما يمتنع عن أكل أي أطعمة صلبة خلال هذه الفترة، مع العلم أن هذا النظام الغذائي لا يناسب مرضى السكري.

2- خل وعصير التفاح:

فتناول كميات كبيرة من عصير التفاح وخل التفاح، يساعد على تقليص حجم الحصوة وتحركها من مكانها، فيما لا تناسب هذه الطريقة أيضًا، من لديهم سكري أو قرحة في المعدة.

3- الأرضي شوكي ” الخرشوف ” :

حيث أثبتت الدراسات، أن مستخلص الأرضي شوكي، يحفّز إنتاج الصفراء مما يساعد على إزالة الحصوة من على المرارة.

4- كمّادات زيت الخروع:

فعند اتباع إحدى الطرق السابقة، يجب وضع كمّادات من زيت الخروع على جانب البطن الأيمن العلوي لمدة ساعة.

يشار إلى أنه هناك نوعان من حصى المرارة، هي:

– النوع الأول: يتكون بشكل أساسي من الكولسترول وهو النوع الأكثر شيوعاً.

– النوع الثاني: يتكون من أصباغ حمراء، تتراكم نتيجة تكسر خلايا الدم الحمراء، ولون هذا الحصى بني أو أسود.