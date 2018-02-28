نجوم البرسا يودعون ” كويني ” .. وميسي يوجه رسالة له بعد رحيله

نواف السالم(صدى):

نعى عدد من نجوم برشلونة،وإدارة النادي أسطورة البرسا السابق إنريكي كاسترو غونزاليس ” كويني ” ، الذي رحل أمس عن عمر يناهز 68 عامًا إثر تعرضة لأزمة قلبية في خيخون شمال إسبانيا.

وقال نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” توفي لاعب وأسطورة نادينا إنريكي كاسترو ‘كويني’ (1949-2018).. إستاد كامب نو لن ينسى إرثك العظيم “.

ووجه ” ميسي ” رسالة لـ ” كويني ” بعد رحيله، عبر حسابه الرسمي على ” إنستغرام ” ، قائلًا: ” كويني ستبقى إلى الأبد ” .

وأضاف نجم البرسا إنييستا، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قائلاً: ” سنفتقد سحرك.. عزائي لعائلتك وأصدقائك “.