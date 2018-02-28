مدافع الريال: الهزيمة أمام إسبانيول لن تؤثر على لقاء سان جيرمان

طلال الغامدي(صدى):

قال نجم ريال مدريد رافاييل فاران، إن الملكي لن يفقد المنافسة على الدوري بسهولة، عقب هزيمتهم إمام إسبانيول في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقال ” فاران ” : ” الريال يريد دائمًا الفوز، ولكننا افتقرنا للاتساق في مواجهة إسبانيول، لكن لا يمكننا فقدان الدوري بسهولة “.

وفيما يتعلق بمواجهة سان جيرمان المرتقبة في إياب دوور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، أكد على أن الهزيمة أمام إسبانيول لن تؤثر على لقاء جيرمان.

وتابع: ” علينا أن نعطي كل شيء حقه في الملعب، طالما نلعب بهذا القميص، وهذا غير قابل للتفاوض، ولا ننظر إلى جدول الدوري، بينما دائمًا نعطي كل شيء وهذا المطلوب مننا “.