استياء أصحاب حافلات ” خط البلدة ” من بدائل النقل

حمود العنزي(صدى):

قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل سعيد البسامي، أن عدة خيارات بديلة وضعت أمام ملاك حافلات ” خط البلدة ” قبل إطلاق مشروع النقل العام الجديد، والذي انطلق، أمس الثلاثاء، وإلغاء تراخيص حافلاتهم.

وأشار ” البسامي ” ، إلى أن الخيارات التي أعطيت لأصحاب حافلات ” خط البلدة ” البالغ عددها 1000 حافلة تعمل بالرياض والطائف ومكة والمدينة وجدة، تضمنت أن يلتحقوا بالعمل في الشركة المنفذة لمشروع النقل العام الجديد، أو الحصول على قروض ميسرة لإقامة مشروع يناسبهم، أو التسجيل في الضمان الاجتماعي للحصول على إعانة.

وأظهر أصحاب حافلات ” خط البلدة ” استياءهم من التنظيم الجديد والبدائل المقدمة لهم بعد إلغاء عمل الحافلات التي تعينهم على توفير لقمة العيش لأسرهم لفترة امتدت 5 عقود لدى بعضهم، مطالببين بالإبقاء على الحافلات ذات الحالة الجيدة، مشيرين إلى أن الحصول على قرض استثماري لا يتناسب مع أعمار العديدين منهم وقد تجاوزوا السبعين عامًا.

وجدير بالذكر أن اللجنة العليا لمشروع تنظيم النقل العام أعلنت انطلاق المشروع بتنظيم جديد يوم أمس الثلاثاء 27 فبراير الجاري في الرياض وجدة، بإشراف وتشغيل شركة وطنية مختصة تعمل تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير الرياض بالنسبة لمدينة الرياض، وشركة ” مترو جدة ” بالنسبة لتشغيل المشروع في محافظة جدة.