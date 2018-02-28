5 أسباب تجعل The Greatest Showman ملحمة فنية يجب مشاهدتها

نورة الشهري(صدى):

يُعتبر فيلم The Greatest Showman للنجم العالمي هيو جاكمان، ملحمة فنية حيث طرح في دور العرض الأمريكية مع نهاية 2017، ويعرض حاليًا بدور العرض السينمائية، وهذه أهم الأسباب التي تجعله ملحمة فنية يجب مشاهدتها.

أولا : صور هيو جاكمان الفيلم وهو مصاب للمرة الخامسة بالسرطان، فعاني النجم منه سرطان الجلد أربع مرات من قبل، والخامسة كان الورم في انفه.

وثانيا : لأن الفيلم حقق إيرادات حتى الآن وصلت إلي 362 مليون دولار حول العالم خلال شهرين عرض.

ثالثا : فهو يجمع ما بين الدراما والموسيقي والاستعراض والكوميديا، والترفية.

رابعا : يروي الفيلم قصة السيرة الذاتية لـ بى تى بارنوم، وهو من أبرز الرجال في عالم صناعة الترفيه.

خامسا : رشح لجائزتين جولدن جلوب فاز بواحدة منه، ومرشح لجائز أوسكار أفضل أغنية.

والفيلم ينتمي لفئة الكوميديا الموسيقية، وهو من إنتاج استوديوهات فوكس السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاجه 84 مليون دولار، ومن ﺇﺧﺮاﺝ مايكل جريسى، وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى جينى بيكس وبيل كوندون.

وهو من بطولة عدد كبير من النجوم أبرزهم، هيو جاكمان، ميشيل ويليامز، زاك إفرون، ريبيكا فيرجسون، زندايا، بول سباركس.

و تدور قصة الفيلم في إطار درامي حول الفنان الاستعراضي الأمريكي بى تى بارنوم، مؤسس السيرك الذي أصبح جوالًا مشهورًا يسافر عبر الدول ويقدم فنه حتى بات من أبرز الرجال في عالم صناعة الترفيه.