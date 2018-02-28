إصابة شخصين في حادث بالقنفذة بسبب جوال

نايف السالم(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” عن إصابة شخصين في حادث تصادم مركبتين بمحافظة القنفذة.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” إنشغال سائق مركبة بالجوال يتسبب بإصطدامه بمركبة أخرى بالقنفذة – القوز، نتج عنه إصابة. ”

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى إنه باشر الحادث الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.