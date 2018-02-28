إصابة شخصين في حادث بالقنفذة بسبب جوال
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” عن إصابة شخصين في حادث تصادم مركبتين بمحافظة القنفذة.
وأوضح الحساب الرسمي للمركز على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن: ” إنشغال سائق مركبة بالجوال يتسبب بإصطدامه بمركبة أخرى بالقنفذة – القوز، نتج عنه إصابة. ”
وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى إنه باشر الحادث الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 262 ] نشر منذ 2 ساعتين
من يستخدم الجوال اثناء القيادة علية مخالفة ولكن من يصدم بالسيارة وهو يستخدم الجوال فعلية نظام اختياري اما دفع غرامة 50,000 الف او السجن لمدة سنتين !