تامر حسنى يوجه جزيل الشكر للمملكة وشعبها

أماني الغامدي(صدى):

عبر النجم المصري تامر حسنى عن سعادته الغامرة؛ لإحيائه حفلًا ضخمًا في المملكة يوم 30 مارس المقبل، حيث أنه أول فنان مصري يحيى حفلًا في تاريخ المملكة السعودية.

وعلق تامر عبر حسابه الشخصي: ” الشعب السعودي له تاريخ عريق ويعرف جيدًا قيمة الفن ورسالته بين شعوب الأرض ” ، بالإضافة إلى أنه يقدر المملكة نظرًا لتواجد قاعدة كبيرة من جمهوره هناك، موضحًا أن أغانيه كانت لها أثر إيجابي وكبير في المواطنين السعوديين.

كما أنه يشعر بفخر تجاه اختياره كونه أول فنان مصري يقف على مسرح السعودية وأمام الآلاف من الشعب السعودي.

والجير بالذكر أن تامر سيستأنف تصوير فيلمه الجديد ” البدلة ” السبت المقبل، بعد توقف دام لأكثر من شهر، نظرًا لانشغاله ببرنامج ” the voice kids ” ، فضلا عن إحيائه عدة حفلات خارجية، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب حسنى أمينة خليل، أكرم حسنى، وآخرون، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج ماندو العدل.