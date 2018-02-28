خلاف حاد بين راموس وإيسكو في غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر عن أسباب غضب لاعب ريال مدريد سيرغيو راموس، من زميله إيسكو، أمس الثلاثاء، عقب هزيمة الملكي أمام إسبانيول بهدف قاتل في الوقت الضائع، في إطار الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

وقالت المصادر إن راموس صب غضبه على إيسكو؛ بسبب تصرفه أثناء تبديله ونزول كريم بنزيما بدلًا منه في المباراة، حيث استغرق التبديل 45 ثانية، وهو ما أغضب راموس.

وأوضحت المصادر أن غرف خلع الملابس شهدت توتر بين اللاعبين، حيث وجه راموس رسالة إلى إيسكو قائلًا: في مدريد عليك أن تترك الملعب أة تحتاج لإثبات نفسك “.