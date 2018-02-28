كوريا الجنوبية تحتج على ظهور طائرات حربية صينية في مجالها الجوي

سول(صدى):

استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الليلة الماضية السفير الصيني احتجاجًا على دخول طائرات حربية صينية إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي في ثاني حادث من نوعه هذا العام.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه تم إبلاغ السفير الصيني بأن ما حدث يعد أمر مؤسف ، مطالبة عدم الحوادث المماثلة .

من جانبه أكد مسؤول بوزارة الدفاع الكورية أن الطائرات الصينية حلقت لأكثر من أربع ساعات داخل منطقة الدفاع الجوي الخاصة بكوريا الجنوبية أمس الثلاثاء مما اضطر سيئول للدفع بمقاتلات لتعقبها.

ولم ترد وزارة الخارجية الصينية على طلب للتعليق .