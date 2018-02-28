فريق طبي بنجران يعيد الحركة لمصاب بحادث مروري

راشد آل شريه(صدى):

تمكن فريق طبي، بقسم جراحة العمود الفقري، في مستشفى نجران العام الجديد، من إجراء عملية جراحية معقدة، لمصاب في حادث مروري، أدى كسر في الفقرة القطنية الأولى، الأمر الذي نتج عنه ضعف في حركة الأطراف السفلية للمصاب.

حيث تقرّر إجراء عملية متقدمة للمريض، تمكّن من خلالها الأطباء، من إزالة الضغط على الحبل الشوكي، وتثبيت الفقرات الصدرية القطنية بمسامير وصفائح طبية، وذلك بعد استكمال الإجراءات الطبية اللازمة لمثل تلك الحالات.

فيما ساهم هذا الإجراء الطبي، في تحسن حركة الأطراف السفلى للمريض، واستعادة قدرته على المشي.