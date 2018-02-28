” هدف ” : برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” يؤمّن المواصلات للسعوديات

نايف السالم(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” خالد أباالخيل: أن برنامج دعم نقل المرأة العاملة ” وصول ” يهدف إلى دعم السعوديات العاملات في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن برنامج ” وصول ” يأتي كأحد الحلول لمعالجة تحديات التنقل من وإلى مقر العمل؛ من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين.

وأشار إلى أن البرنامج يشترط أن تكون الموظفة مسجلة بنظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موضحا أن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” سيتحمل 80% من تكلفة كل رحلة، لافتًا إلى أنه لا علاقة بين مبلغ الدعم وبدل النقل الخاص بالموظفة، فالدعم مقدم من الصندوق ولا يتم استقطاعه من راتب المستفيدة، إضافة إلى أن البرنامج يتيح للمشتركات الاستفادة من الدعم للفترتين (الصباحية والمسائية) في نفس موقع العمل.

ودعا أباالخيل السعوديات العاملات في القطاع الخاص إلى التسجيل في برنامج نقل المرأة العاملة ” وصول ” ، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط: هنا، للتعرّف على البرنامج وشروطه.