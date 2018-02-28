أسباب تدفع الهلال لاقتناص لقب دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

يلتقي الهلال نظيره الفيصلي، الجمعة المقبلة، في إطار الجولة الـ23 من دوري المحترفين، والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة مهاجم الزعيم السوري العائد من الإصابة عمر خربين.

وتحمل تلك المباراة طابع خاص حيث تجمع بين الهلال المتصدر بـ 46 نقطة ، والفيصلي صاحب المركز الثالث بـ 33 نقطة ، وسط طموحات الفريقين، حيث يسعى الزعيم بكافة الطرق إلى توسيع الفارق بينه وبين الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما يضع الفيصلي عينه على المركز الثاني، محاولا الابتعاد عن النصر.

وتعد تلك المواجهة هامة بشكل خاص للزعيم الذي فقد بطولة كأس الملك، ويعاني الأن من التعثر في المواجهات الآسيوية، بعد التعادل في المواجهة الأولى، وخسارة الثانية.

كما أنه لا بديل عن الفوز للزعيم؛ لمصالحة الجماهير الغاضبة؛ لذلك يحشد الهلال أسلحته الجمعة القادمة لاقتناص الثلاث نقاط، ممنيًا النفس بخسارة الأهلي أمام التعاون غدًا الخميس، وهو ما يجعله يحسم المنافسة.