” البنتاجون ” : روسيا تعيق هيمنتنا على أجواء الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أعرب البنتاجون عن شكوته، من روسيًا، موضحًا أنها تُعيق هيمنة الولايات المتحدة، على أجواء الشرق الأوسط؛ بسبب منظوماتها الصاروخية المضادة للجو.

وقدم رئيس المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، تقرير من 45 صفحة، ورد فيه، أن أكبر التهديدات للولايات المتحدة، تأتي من إيران وروسيا والصين، وتلك الصادرة من الأخيرة، حسب رأي الجنرال الأمريكي، يمكن أن تقوض موقف واشنطن الريادي.

وجاء في التقرير: ” زيادة عدد أنظمة الدفاع، الجوي الروسية الصاروخية في المنطقة، يهدد قدرتنا على السيطرة على المجال الجوي ” .

ويجدر الإشارة إلى أن، الجنرال الأمريكي أعرب عن تضايقه، من النفوذ الروسي في آسيا الوسطى؛ لأن ذلك يجعل الولايات المتحدة بقدرات عسكرية أقل، ويمكن أيضا أن يضر بخطوط إمدادات الناتو في أفغانستان.