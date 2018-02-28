عبده الأسمري يصدر كتاب ” كلمات من الذات “

سعيد العجل(صدى):

صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم – ناشرون – كتاب ” كلمات من الذات ” للصحافي والكاتب عبده الأسمري واحتوى الكتاب على كلمات تتجاوز دلالتها اللفظية والنظرية والنقدية إلى تأطير تصورات فكرية وفلسفية تمثل نظرة الكاتب إلى الحياة في ظل المتغيرات التي تضع إنسان هذا العصر وجهاً لوجه مع الواقع الذي يحياه. جاء الكتاب مكثفاً ومليئاً برؤى إيجابية ومنفتحة على اراء متعددة ومختلفة، قلما توجد في كتب متخصصة.

قدم الكتاب الدكتور عائض القرني بكلمة قال فيها: ” طالعت ما كتبه أخي الكاتب اللامع عبده الأسمري في كتابه هذا فوجدت إبداع الحرف ونصوع البيان المتدفق من مخزون ثقافي ومكنون معرفي، وكنت قرأت مقالات كثيرة له عن الرموز فلمست التوهج والتميز لأنه لا يستجر كلام الآخرين ولا يحاكي ولا يقلد الغير بل يمطر من سحاب الذاكرة صيباً نافعاً فتجد الجدة حاضرة والإمتاع ماثلاً ” .

وسيكون الكتاب متاحا في معظم المكتبات العربية وستشارك به الدار العربية في معارض الكتاب بالسعودية وفي الخارج .

يذكر ان الأسمري شاعر وروائي قد صدر له العام الماضي كتاب ” قامات من ربوع الوطن ” وكان الاول من نوعه خليجيا في فن البروفايل ولديه ثلاثة كتب في طور التجهيز عبارة عن رواية ” توابيت ” و”حين من الدهر ” ديوان شعري فصيح وكتاب سيكولوجية الصحافة ومؤلفات قادمة تحت الإعداد.