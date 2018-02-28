شيرين تنشر صورة وهي تستمتع بالأمطار رغم الحكم عليها بالحبس
نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة حديثة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام، من أمام شاطئ البحر بطريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.
وعلقت شيرين على الصورة : ” أحلى إسكندرية في الشتاء ” ، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذلك على الرغم من الحكم الذي صدر ضدها بحبسها 6 أشهر، من محكمة جنح المقطع اليوم الثلاثاء، وإلزامها بدفع غرامة 5 آلاف جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـــ ” تصريحات البلهارسيا ” ، بتهمة الإساءة إلى مصر.
رااايق[ عدد التعليقات: 3892 ] نشر منذ 4 ساعات
اللحين أستمتعي * بالجردل والخيش * وتنظيف الـ …………. * !!!!
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ومطري يا دنيا مطري ** هههههههه