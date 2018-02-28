شيرين تنشر صورة وهي تستمتع بالأمطار رغم الحكم عليها بالحبس

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب، صورة حديثة لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور انستجرام، من أمام شاطئ البحر بطريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.

وعلقت شيرين على الصورة : ” أحلى إسكندرية في الشتاء ” ، مما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذلك على الرغم من الحكم الذي صدر ضدها بحبسها 6 أشهر، من محكمة جنح المقطع اليوم الثلاثاء، وإلزامها بدفع غرامة 5 آلاف جنيه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـــ ” تصريحات البلهارسيا ” ، بتهمة الإساءة إلى مصر.