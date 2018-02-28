” التعليم ” تنفذ 38 ألف خطة إخلاء فرضية بجميع المدارس

علي القحطاني (صدى):

أعلن المشرف العام على الأمن والسلامة المدرسية، بوزارة التعليم، الدكتور ماجد الحربي، عن تنفيذ 38550، خطة إخلاء فرضية في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمملكة، وذلك منذ بداية العام الدراسي الجاري إلى يوم الإثنين الماضي.

وأضاف ” الحربي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بلغ عدد فرضيات، خطط الإخلاء المدخلة منذ بداية العام الدراسي 1438 / 1439هـ، حتى الإثنين 1439/6/10هـ، 38550 خطة إخلاء، وتمّ هذا الشهر، إجراء 7920 خطة إخلاء في جميع المدارس الحكومية والأهلية ” .

وناشد موقع الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، إلى المبادرة، بتسجيل بلاغ، في حال ملاحظة خطر داخل المدرسة أو حولها، على الرابط التالي:هنا

كما أشارت الإدارة إلى إمكانية إضافة خطط الإخلاء بالمدارس، بالدخول على الرابط التالي:هنا