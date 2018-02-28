قاضي عربي يحكم في قضايا فساد بشأن ” نتنياهو “

القدس المحتلة(صدى):

تسلم قاضي عربي الجنسية، يدعى علاء مصاروة، من مدينة ” الطيبة ” ، ملف القضية ” 4000 ” ، التي تبحث في شبهات فساد بشأن ” شاؤول ألوفيتش ” ، مالك شركة ” بيزك ” للاتصالات، وموقع ” والا ” ، المرتبط برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك على خلفية الكشف عن رسائل واتصالات، بين القاضية والمحقق الرئيسي في القضية ” 4000 “، حيث تقرّر نقل هذا الملف الخطير إلى القاضي العربي ” مصاروة “.

يشار إلى أن هذه القضية التي سيعمل عليها ” مصاروة ” ، قد شغلت الرأي العام الإسرائيلي، حيث تم الاشتباه في حصول موقع ” والا ” على مزايا وتسهيلات من قبل شركة ” بيزك ” ، وذلك بين عامي 2015 و2017، مقابل تقديم تغطية إيجابية لـ ” نتنياهو ” على الموقع الإلكتروني.

جدير بالذكر، أنه قد تم تعيين ” مصاروة “، للعمل على هذه القضية، بعد رفض استئناف قدمه محامو الدفاع، أمس الثلاثاء، ضد قرار تمديد اعتقال ” ألوفيتش ” .