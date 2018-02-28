الإنذار المبكر يحذر 8 مناطق من السحب الرعدية والضباب

عادل الحربي (صدى):

حذر النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، 8 مناطق من رياح نشطة وسحب رعدية وضباط.

وأوضح الإنذار المبكر، أن المناطق الـ8 هي: جازان، الباحة، وعسير، والرياض، والقصيم، وحائل، ورفحاء، والجوف.

وأشار الإنذار المبكر إلى إنه تشهد منطقة جازان، والباحة، والقصيم، سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، لافتًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة: 13:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439، نهاية الحالة الساعة: 20:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439.

وواصل الإنذار المبكر: ” تشهد منطقة القصيم، والرياض، وحائل: سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، وتبدأ الحالة الساعة: 12:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439 نهاية الحالة، الساعة: 01:00 الخميس الموافق 13-06-1439. ”

وأنذر الحدود الشمالية، رفحاء، بسحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تبدأ الحالة الساعة: 12:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439 نهاية الحالة الساعة: 01:00 الخميس الموافق 13-06-1439.

ولفت الإنذار المبكر إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، في القريات بمنطقة الجوف، مضيفًا أن الحالة تبدأ الساعة: 10:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439 نهاية الحالة الساعة: 00:00 الأربعاء الموافق 12-06-1439.