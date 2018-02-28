والد ” نيمار ” يختلف مع ” إيمري ” بشأن الإصابة وإمكانية اللحاق بمباراة الريال

طلال الغامدي(صدى):

كشف والد لاعب باريس سان جيرمان ، نيمار دا سيلفا، عن تطورات إصابة ابنه، ومدى إمكانية إجراؤه لعملية جراحية إثر إصابته بكسر في مشط القدم.

وقال ” نيمار الأب ” ، إن ابنه سيتغيب عن الملاعب 6 أسابيع على الأقل؛ نظرًا لإصابته بكسر في القدم والتواء في الكاحل.

وفيما يتعلق بالتدخل الجراحي، أكد على أنه حتى الأن لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان يحتاج إلى إجراء عملية جراحية، موضحًا أنهما ينتظران رأي طبيب منتخب البرازيل لتحديد ما إذا كان المهاجم بحاجة لجراحة.

وأكد: ” العلاج سيستغرق من ستة إلى ثمانية أسابيع ونحن نعرف ذلك، سواء إحتاج إلى جراحة أو لا، سيستغرق الأمر ستة أو ثمانية أسابيع ” .

يجدر الإشارة إلى أن أوناي إيمري مدرب النادي الفرنسي، زعم أن نيمار قادر على اللحاق بمباراة الريال، وهو ما نفاه والد اللاعب.