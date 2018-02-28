” البحري ” تتسلم ناقلة نفط عملاقة وتطلق عليها ” قمران “

عادل الحربي(صدى):

استلمت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ” البحري ” ، اليوم الأربعاء، ناقلة نفط عملاقة جديدة ضمن الـ5 ناقلات الممولة بترتيب من بنك ستاندرد تشارترد وتمويل كل من بنك ستاندرد تشارترد والبنك العربي الوطني وبنك أبو ظبي الوطني وبنك البلاد.

وأطلقت الشركة اسم ” قمران ” على الناقلة الجديدة، لافته إلى أن التشجيل التجاري لها يبدأ في شهر مارس، متوقعة أن يظهر الأثر المالي في الربع الأول من العام الجاري 2018.

وكانت شركة البحري قد وقعت في 21 مايو 2015 عقودًا لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة ” VLCCs ” مع شركة هيونداي سامهو الكورية للصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى الأحقية في بناء خمس ناقلات نفط عملاقة إضافية اختيارية.