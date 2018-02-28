بيان مشترك من 4 دول بشأن انتهاك إيران لقرار حظر الأسلحة إلى اليمن

عواصم عالمية(صدى):

أصدرت كل من الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، بياناً مشترك لإدانة إيران؛ بسبب انتهاكها حظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة على اليمن.

يأتي ذلك بعد استخدام روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن، لمنع صدور قرار يدين طهران، رغم الأدلة التي تثبت تزويد إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية بأسلحة وصواريخ باليستية في انتهاك صريح لقرارات الأمم المتحدة.

وذكر البيان، ترحيب الدول الأربع بالتقرير النهائي الذي أعده خبراء تابعون للأمم المتحدة خلص إلى أن إيران لم تمنع وصول هذه الصواريخ إلى اليمن، معربين عن قلقهم تجاه الخلاصات التي تتضمنها.

كما دعت الدول، إيران إلى التوقف الفوري عن كل أنشطتها التي تتعارض أو تنتهك الحظر المفروض من مجلس الأمن الدولي على إرسال الأسلحة إلي اليمن.