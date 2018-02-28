الجيش السوري يسيطر بلدة كاملة في الغوطة

دمشق(صدى):

سيطرت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأربعاء، على منطقة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية بشكل كامل.

وأوضحت مصادر ميدانية، أن السيطرة جاءت بعد تقدم القوات من مواقعها جنوب كتيبة الإشارة باتجاه مزارع الحوش، ونجاحها في كسر الخطوط الدفاعية للمسلحين، بالإضافة إلى تدمير أنفاقهم ما سهل عملية السيطرة على البلدة.

وفي سياق متصل، تستمر الهدنة الإنسانية اليومية التي أعلنتها موسكو، لليوم الثانى على التوالي في الغوطة الشرقية، مدتها خمس ساعات ابتداء من الساعة التاسعة بتوقيت دمشق.