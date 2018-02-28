كاتب تركي: أردوغان يخير أوروبا بين مواجهة الإرهاب أو الوقوف بجانب أنقرة

أنقرة(صدى):

أقر الكاتب التركي عبدالله بوزكارت، وهو مدير مكتب صحيفة ” زمان توداي ” بأنقرة، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصبح يهدد أوروبا بـ ” فيضانات ” من الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق.

وأوضح ” بوزكارت ” في مقال له، أن أردوغان يُخير الدول الأوروبية بين التعاون مع أنقرة أو مواجهة موجة من الإرهاب والعنف، مؤكداً أن أردوغان اعترف بنفسه بأنه حكومته تستفيد من استثمارتها في التنظيمات الإرهابية التي ترعاها منذ أعوام.

وأضاف الكاتب التركي، أن أردوغان ساعد في نقل عدد كبير من الجهاديين الأجانب إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن وكالة الاستخبارات التركية التي يرأسها الإسلامي المتشدد هاكان فيدان، منخرطة في تهريب وتسليح وتمويل مختلف الجماعات الجهادية الأجنبية في سوريا.

كما أكد على أن الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق يحصلون على حق العودة إلى تركيا، ومن ثم يتم إرسالهم بعيدًا بناءً على قرار أردوغان، مشدداً على أن تركيا حافظت على صلاتها مع الجماعات الجهادية، من خلال مخيمات تدريب داخل أراضيها أو بسوريا.

وعن عمليات تركيا العسكرية على عفرين، فقد أكد ” بوزكارت ” أن الجماعات الجهادية حصلت بفضلها على فرصة لاستجماع قواها بعد فترة انقطاع خلال معارك التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.