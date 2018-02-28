تعليم المذنب يودع مكافآت الطلاب والطالبات

عادل الحربي (صدى):

أودعت إدارة التعليم بمحافظة المذنب أمس، مكافآت الطلاب والطالبات بحساباتهم البنكية، شملت مختلف المراحل التعليمية بمدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وأبناء المعلمين المتوفين وبدل الاغتراب وإعانة القرى النائية.

وأوضح المساعد للشؤون المدرسية حسن بن محمد القويفل أن المبالغ التي تم إيداعها بلغت 1600000 ريال, وذلك للفترة من شهر ذي الحجة لعام 1438هـ وحتى نهاية شهر ربيع الثاني 1439هـ.

وأكد القويفل أن هذه المكافآت تجسد الرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لأبنائه وبناته طلاب وطالبات التعليم العام.