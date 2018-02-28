تناول القهوة يوميا مفيد ولكن بكميات معينة

متابعات(صدى):

أصبح فنجان القهوة الصباحي أمر أساسي لدى الكثير من الناس، حيث لا يستطيعوا بدء يومهم بدون احتساء فنجان القهوة، وذلك من أجل تنشيط الذهن وزيادة التركيز بفضل تأثيرها المنبه، ولكن يجهل الكثير ما هي الكمية الصحية من القهوة يومياً.

لذلك أكد الأطباء أن الكمية الصحية من الكافيين يوميا تبلغ 400 ملليجرام، أي ما يعادل 5 فناجين تقريباً.

حيث أن القهوة تمتاز بتأثير منبه وتعمل على رفع مستوى التركيز والانتباه، كما أن العديد من الدراسات أثبتت أيضاً أنها تتمتع بتأثير إيجابي على الصحة، فهي تزخر بمضادات الأكسدة، التي تسهم في تقوية جهاز المناعة.

ووفقاً لبيانات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية، فإن الجرعة اليومية حتى 200 ملليجرام تعد آمنة بالنسبة للحوامل والمرضعات.