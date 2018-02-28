” ساما ” توافق على تخفيض رأس مال Metlife AIG ANB بشرط

عادل الحربي(صدى):

وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي ” ساما ” ، على تخفيض رأس مال شركة ” Metlife AIG ANB ” ، بمقدار 170 مليون ريال.

وأوضحت ” ساما ” أن رأس مال الشركة بعد التخفيض سيصل إلى 180 مليون ريال، رابطة موافقتها بشرط استيفاء الشركة متطلبات الجهات الرسمية الأخرى والتأكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وكان مجلس إدارة شركة متلايف وأيه أي جي والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني، أوصى مؤخرًا بتخفيض رأس المال من 350 مليون ريال إلى 180 مليون ريال وبنسبة 48.57 % من خلال إلغاء 17 مليون سهم.