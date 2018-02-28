اعتدال: 5 تنظيمات إرهابية ترسم خارطة الموت في إندونيسيا

حمود العنزي(صدى):

أوضح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف ” اعتدال ” ، أن هناك 5 تنظيمات إرهابية ترسم خارطة الموت في إندونيسيا.

وأشار المركز إلى أن التنظيمات هي:

1-الجماعة الإسلامية: وزعيمها أبوبكر باعشير، ويعد هجوم بالي عام 2002 الذي تسبب في مقتل 202 شخص هو أشهر عملياتها الإرهابية.

2-جماعة مجاهدي شرق أندونيسيا: وزعيمها يلقب بأبو وردة، وقد أعلنت ولائها لتنظيم ” داعش ” الإرهابي عام 2014.

3-جبهة المدافعين عن الإسلام: وهي تعمل على محاربة الأديان الأخرى، حيث قامت في عام 2015 بتدمير مجموعة كنائس في أحد الأقاليم.

4-جماعة أنصار التوحيد: وهي جماعة منشقة عن الجماعة الإسلامية، وقد بايعت تنظيم ” داعش ” الإرهابي عام 2015.

5-جماعة أنصار الدولة: وزعيمها أمان عبدالرحمن، ومن أشهر أعمالها هجوم جاكرتا في يناير 2016.