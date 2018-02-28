جلد ضابط 79 سوطا دفعة واحدة لاتهامه بتشويه سمعة مواطن في مكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة حكمها النهائي، بجلد ضابط في أحد القطاعات الأمنية بمنطقة مكة 79 سوطًا دفعة واحدة؛ لتشويهه سمعة مواطن.

ورفض القاضي الذي أصدر حكمه النهائي في الأول من ربيع الثاني الماضي والذي أصبح قطعيًا وواجب التنفيذ، التماس المدعي عليه ” الضابط ” ، مؤكدًا أنه بعد الإطلاع على الالتماس لم يجد ما يستدعي قبوله ولا يوجد فيه ما يؤثر في الحكم.

ومن جانبها صادقت الدائرة الجزائية التاسعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة مطلع الأسبوع الماضي، على الحكم الصادر عن قاضي الدائرة التعزيرية الـ11 في محافظة جدة، مؤكده أن حكم الجلد جاء مناصفة بين الحقين؛ الخاص والعام، إذ لم تقدم بيّنات موصلة إلى تأكيد الاتهامات التي ساقها الضابط، ولاسيما أن القرائن غير كافية، إضافة إلى دفوعات قدمها المُدعى عليه (الضابط)، وأنكر من خلالها التهم التي وجهت ضده.

وكان ضابط أقدم على تشويه سمعة مواطن سبعيني، من خلال اتهامه بأمور غير صحيحة، عبر دعاوى قدمها إلى جهات رسمية، وكذلك الإساءة إليه عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مستخدمًا معرفات بأسماء مستعارة.