بالفيديو.. ” ترامب ” يترك زوجته وابنه خلفه تحت المطر

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العدد من الانتقاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ وذلك لأنه ترك ابنه بارون، وزوجته ميلانيا، خلفه تحت المطر، سابقًا إياهما على سلم الطائرة بمظلته.

ويجدر الإشارة، أن هذا التصرف الذي قام به ” ترامب ” ، قد أدت إلى انتقادات رواد تويتر، والتي تركزت على لوم الرئيس الأمريكي، على عدم اكتراثه بأفراد أسرته.

وعلق الفنان البريطاني ” كولين ماكفارلان ” : ” من الواضح أن تسريحة شعره، أهم من كل شيء، هذه هي الفروسية ” .

وعقل مغرد آخر، قائلًا: ” يا له من جنتلمان، هو لم يكترث بأهله، فماذا يمكن القول عن سكان البلد الآخرين ” .

يُذكر أن الحادثة وقعت بمطار ” بالم ” في فلوريدا، حيث أمضى الزوجان عطلة نهاية الأسبوع، في منتصف يناير، وحين صعد أفراد الأسرة الرئاسية الأمريكية، سارع ” ترامب ” إلى صعود مصعد الطائرة رقم 1، متخفيًا تحت مظلته، في حين صعد ابنه بارون، البالغ من العمر 11 عاما وزوجته ميلانيا، خلفه حاسري الرأس تحت مطر غزير.

Donald Trump boards Air Force One in the rain holding a large umbrella — wife and son trail behind pic.twitter.com/esWTEr7lvR

— Jon Levine (@LevineJonathan) February 27, 2018