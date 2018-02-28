بالفيديو.. ” ترامب ” يترك زوجته وابنه خلفه تحت المطر

واشنطن(صدى):

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العدد من الانتقاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ وذلك لأنه ترك ابنه بارون، وزوجته ميلانيا، خلفه تحت المطر، سابقًا إياهما على سلم الطائرة بمظلته.

ويجدر الإشارة، أن هذا التصرف الذي قام به ” ترامب ” ، قد أدت إلى انتقادات رواد تويتر، والتي تركزت على لوم الرئيس الأمريكي، على عدم اكتراثه بأفراد أسرته.

وعلق الفنان البريطاني ” كولين ماكفارلان ” : ” من الواضح أن تسريحة شعره، أهم من كل شيء، هذه هي الفروسية ” .

وعقل مغرد آخر، قائلًا: ” يا له من جنتلمان، هو لم يكترث بأهله، فماذا يمكن القول عن سكان البلد الآخرين ” .

يُذكر أن الحادثة وقعت بمطار ” بالم ” في فلوريدا، حيث أمضى الزوجان عطلة نهاية الأسبوع، في منتصف يناير، وحين صعد أفراد الأسرة الرئاسية الأمريكية، سارع ” ترامب ” إلى صعود مصعد الطائرة رقم 1، متخفيًا تحت مظلته، في حين صعد ابنه بارون، البالغ من العمر 11 عاما وزوجته ميلانيا، خلفه حاسري الرأس تحت مطر غزير.