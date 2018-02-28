” بتكوين ” تتعافى و تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع

عادل الحربي(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” أعلى مستوياتها، اليوم الأربعاء، متجاهلة التحذيرات الموجهة إلى المستثمرين بالابتعاد عن سوق العملات الرقمية.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.60% إلى 10943 دولار، بعدما لامست 10980 دولار في وقت سابق من الجلسة، مسجلة أعلى مستوياتها في أسبوع.

وصعدت ” إثريوم ” بنسبة 1.15% إلى 888 دولار، بينما استقرت ” الريبل ” عند 95 سنتًا، وزادت ” بتكوين كاش ” بنسبة 1.25% إلى 1263 دولار.

وزادت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بشكل طفيف إلى 465 مليار دولار، بينما ارتفعت حصة ” بتكوين ” من السوق إلى قرب 40% وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر ديسمبر الماضي.