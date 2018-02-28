” السومة ” يشارك رسميا في مباراة التعاون.. والأخضر يستدعي باخشوين والمولد

نواف السالم(صدى):

شهد مران فريق الأهلي، أمس الثلاثاء، عودة اللاعبين الدوليين، بالإضافة لانضمام المهاجم السوري عمر السومة للتدريبات الجماعية .

وحضر المران كل من تيسير الجاسم وياسر المسيليم، ومحمد العويس، ومنصور الحربي، وسلمان المؤشر ومهندعسيري، وحسين المقهوي ومعتز هوساوي، بعد انتهاء معسكر الأخضر.

وضم الأوكراني بشكل رسمي ” السومة ” إلى قائمة الـ 18 لاعبًا؛ لمواجهة التعاون أمس الخميس، في إطار الجولة الـ 23 من دوري المحترفين.

وعلى جانب أخر استدعى الأخضر كلا من وليد باخشوين، وسعيد المولد؛ للمشاركة في ودية العراق في البصرة اليوم.

يجدر الإشارة إلى أن جماهير الأهلي تعول بشكل كبير على مهاجمها العائد من الإصابة عمر السومة،في المواجهات القادمة، وتترقب تصدره لقائمة هدافي الدوري من جديد.