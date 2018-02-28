سييرا أقدم مدربين الموسم الجاري بعد حسم التجديد له

ماجد محمد(صدى):

بعد أن توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد مع مدرب العميد لويس سييرا؛ أصبح مدرب العميد هو أقدم المدربين في دوري المحترفين الموسم الحالي بعد أن شهد سلسلة من الإقالات على نطاق واسع في مختلف الأندية.

وعلى جانب أخر انطلق أمس حفل توزيع جوائز داعمي حملة ” اتحادي قول وفعل ” ، حيث قال حمد الصنيع رئيس النادي، إن العميد الوحيد الذي أطلق مبادرة توازي مبادرة هيئة الرياضة ” أدعم ناديك “.

وأكد على أنه بالرغم من التفاعل الكبير والأرقام المشجعة في المبادرة إلا أنه مازال ينتظر المزيد من الجماهير الأيام المقبلة.