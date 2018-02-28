” علي بابا ” تسعى للسيطرة على 68% من خدمات توصيل الطعام في الصين

بكين(صدى):

كشفت مصادر عن عزم ” علي بابا ” للتجارة الإلكترونية الاستحواذ على حصة بنسبة 68% في شركة ” Ele.me ” الخاصة بخدمة توصيل الطعام بقيمة تصل إلى 9.5 مليار دولار.

وأشارت إلى إنه في حال إتمام هذه الصفقة، فإن مؤسس ” علي بابا ” جاك ما سيثبت أقدامه بقوة ويهيمن على سوق توصيل الطعام عبر الإنترنت في الصين.

وجدير بالذكر إنه تمتلك الصين أكبر سوق للبقالة على الإنترنت في العالم، ومن المتوقع نمو هذا السوق بأكثر من الضعف بحلول عام 2020.