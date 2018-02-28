فلسطين تتهم رئيس ” الفيفا ” بالخضوع لإسرائيل.. وترفض الدعم الأمريكي

نواف السالم(صدى):

اتهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” جياني إنفانتينو، بالسلوك غير السليم وغير الواقعي حيث يخضع لنفوذ وإرادة إسرائيل.

وأكد ” الرجوب ” أن ” انتفانتينو ” لم يتصرف بالشكل اللائق مع الشكوى التي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني ضد إسرائيل، بالرغم من أن ” فيفا ” توصل برسالة من الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بعدم شرعية مستوطنات الضفة الغربية.

وأوضح أن المحكمة الرياضية الدولية ” كاس ” ستفصل في موضوع الاتحاد الفلسطيني يومي 6 و7 مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه رفض دعمًا أمريكيًا مشروطًا للمساعدة في بناء منشآت رياضية مكتفيًا بالأموال التي تمنحها السلطة الفلسطينية على الأموال المشروطة مهما كان مصدرها.

وكان ” فيفا ” رفض العام الماضي خلال الجمعية العمومية التي أقيمت في البحرين، طلب اتحاد الكرة الفلسطيني القاضي بالتصويت على عدم شرعية تواجد 6 فرق تابعة لمستوطنات في الضفة الغربية، وحقه في إدارة المنافسات الكروية على أراضيه دون أي تدخلات.