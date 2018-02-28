أسعار النفط تتراجع لليوم الثاني على التوالي

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، بعد تصريحات معهد البترول الأمريكي بشأن ارتفاع المخزونات الأسبوعية.

وانخفضت العقود الىجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة 0.4% إلى 66.23 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم أبريل بنسبة 0.5% إلى 62.67 دولار للبرميل.

وكان معهد البترول الأمريكي أعلن، مساء أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى 933 ألف برميل يوميًا، ما عزز المخاوف من أن تزايد إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد يعرقل جهود ” أوبك ” ودول أخرى لخفض الإنتاج.