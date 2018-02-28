مطلقة تستعين بـ ” سباك ” لإصلاح عطل لينتهي الأمر بالقبض عليه في مكة

نايف السالم(صدى):

أقدم وافد يمني الجنسية في العقد الثالث من العمر يعمل ” سباك ” على التحرش بمواطنة مطلقة في مكة المكرمة، بعدما استدعته إلى منزلها لإصلاح بعض الاعطال.

وأوضحت مصادر أن الواقعة التي أوقفت الجهات الأمنية عليها الوافد تعود إلى استعانة المواطنة بالوافد لإصلاح عطل سباكة في شقتها، لتفاجئ بعد أيام قليلة بأرسال الأخير رسائل غرامية على رقمها الذي تواصل معه منه سابقا.

وأضافت أنها في بداية الأمر تجاهلت رسائله، ليستمر في مغازلته لها ببعض الهدايا ووضعها أمام باب شقتها في محاولة منه لغرض دنئ، ثم بعد ذلك قام بطرق باب شقتها مسبباً لها حرجاً كبيراً، لتقوم بإبلاغ الجهات المعنية بالأمر وتتقدم ببلاغ ضده.

وذكرت أنه تم بالتنسيق مع الجهات الامنية ولبحث الجنائي تم القبض عليه، وبتفتيش جواله عثر على الرسائل الغرامية التي أرسلها لها وتمت إثبات اعترافاته وتمت إحالته للنيابة العامة.