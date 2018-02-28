حمية سندريلا لإنقاص الوزن تثير الجدل

طوكيو(صدى):

يُمثل إنقاص الوزن هاجساً كبيراً بالنسبة للكثير من الأشخاص وخاصة النساء اللواتي يرغبن عادة في الحفاظ على جسم نحيل متناسق، ويجتهدن في التخلص من الوزن الزائد بأي وسيلة متاحة.

ومن هذا المنطلق انتشرت مؤخراً صيحة جديدة سميت بتحدي سندريلا لإنقاص الوزن، حيث يدعو هذا التحدي المتنافسات إلى إنقاص أوزانهن حتى يصلن إلى قياس يماثل قياس خصر سندريلا، ولحساب الوزن، على المتسابقة أن تضرب قياس طولها بنفسه وتقسمه على الرقم 18.

والجدير بالذكر أن التحدي الجديد الذي بدأ في اليابان، لقي انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرعت الكثير من الفتيات والنساء في حساب الوزن الذي يجب عليهن فقدانه لإنهاء هذا التحدي.

وقد انتقد الكثير من المتابعين هذا النوع من الحمية الغذائية التي ربطت بين رمزية سندريلا الرومانسية وقسوة فقدان الوزن بهذا الطريقة المبالغ بها.