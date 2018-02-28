” سابتكو ” تدعم تشغيل مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أبرمت الشركة السعودية للنقل الجماعي ” سابتكو ” ، عقداً مع الهيئة العليا لتطوير الرياض، بهدف دعم تشغيل مشروع الخدمة البديلة للحافلات الأهلية بمدينة الرياض.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن العقد يستمر لمدة سنتين بقيمة إجمالية تقدر بـ 73 مليون ريال، موضحة أن المشروع يعتبر إحلالاً للخدمة الحالية المقدمة من الحافلات الأهلية.

وأوضحت أن المشروع سيرتقي بمستوى وجودة تقديم الخدمة، ما يسهم في توفير التنقل الآمن بحافلات حديثة لشريحة كبيرة من الركاب ويقلل من الازدحام المروري.

وقال الشركة إنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الأول من العام المالي 2018.