صبي يدفع ثمن تبوله بالمصعد وعبثه بالأزرار

بكين(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يرصد لحظة تعرض صبي صيني شقي، لموقف لا يحسد عليه، بعدما تسبب بتعطل أزرار المصعد الكهربائي بتصرف شائن قام به.

ووفقًا لمقطع الفيديو، كان الصبي وحيدًا في المصعد، قرر أن ينتهز الفرصة، ويقضي حاجته في زاوية المصعد، إلا أنه غير رأيه، وبدأ بالتبول على أزرار المصعد الكهربائية.

وبعد أن وصل الصبي للطابق الذي ينوي النزول فيه، فوجئ بتعطل المصعد؛ بسبب ما فعل وخروج الدخان من أزراره الكهربائية، قبل أن تنطفئ الأضواء داخله بشكل تام.

ويجدر الإشارة، إلى ان فرق الإنقاذ تمكنت بمدينة ” تشونغ كينغ ” الصينية، من إخراج الصبي من المصعد بعد دقائق من احتجازه، ولم يعترف الصبي بأنه قام بالتبول، على أزرار المصعد إلا بعد أن ظهر الفيديو، الذي تم تصويره بكاميرا مراقبة، كانت مثبتة داخل المصعد.

وكانت إدارة المبنى، فرضت على والدي الصبي، تحمل نفقات إصلاح المصعد، الذي تعطل بسبب سوء تصرف ابنهما.