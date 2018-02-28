نجم المنتخب يوضح أسباب رفض ناديه مشاركته في ودية العراق

ماجد محمد(صدى):

أوضح اللاعب المخضرم حسين عبد الغني، السبب وراء رفض نادي فيريال البلغاري المحترف في صفوفه، السماح له بالانضمام إلى صفوف الأخضر؛ للمشاركة في المواجهة الودية أمام العراق، المقرر إقامتها اليوم.

وقال ” عبد الغني ” ، إنه عقب وصول طلب الأخضر إلى النادي لضمه؛ اجتمع مع مسؤولي النادي؛ ليوضح لهم أهمية المباراة، لكن تعليقهم جاء بالرفض.

وتابع: ” من سوء الحظ رفض النادي لمشاركتي، بحجة وجود مباراة للفريق اليوم؛ إلا أن المباراة تأجلت في النهاية بسبب تساقط الثلوج “.

واستكمل: ” كنت متحمسًا للانضمام للأخضر وخوض المباراة أمام العراق، ولكن قدر الله وما شاء فعل “.