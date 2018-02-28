” الحج ” تعلن عن آخر موعد لتوثيق عقود السكان بمكة والمدينة

عادل الحربي (صدى):

صرحت وزارة الحج والعمرة، أن آخر موعد، لتوثيق عقود الإسكان، في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي حدد بيوم الـ 28 من شهر شعبان المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق حملات ميدانية؛ لجميع المباني المصرح لها بالإسكان، للتأكد من جاهزية السكن، حسب المعايير المعتمدة، وسيكون هناك فرق للمراقبة والمتابعة، بشكل دقيق لملاءمة هذه المساكن للحجاج.

وفي هذا السياق، وقف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتورعبد الفتاح مشاط، في زيارة تفقدية لفرع الوزارة بمكة، أمس الثلاثاء، على آلية إصدار تصاريح المباني المعدة؛ لإسكان الحجاج في مكة.