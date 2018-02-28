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فتاة تقتل رضيعها بـ 9 طعنات رغبة في نوم هادئ

فتاة تقتل رضيعها بـ 9 طعنات رغبة في نوم هادئ
واشنطن(صدى):

اقبلت فتاة، تبلغ من العمر 17 عام، بولاية تكساس الأمريكية، على قتل طفلها الرضيع بـ 9 طعنات، حيث أخبرت الشرطة أنها كانت ترغب في نيل قسط من النوم في هدوء.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الأم القاصر ” إريكا جوميز ” ، أنجبت طفلها عبر زواج غير شرعي، طبقًا للقانون الأمريكي، موضحةً أنها تخلصت من رضيعها، في منزل مهجور خارج المنطقة السكنية، حيث ظل جثمانه مستلقيًا هناك لـ 12 ساعة كاملة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 43167 ] نشر منذ 51 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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