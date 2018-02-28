فتاة تقتل رضيعها بـ 9 طعنات رغبة في نوم هادئ
اقبلت فتاة، تبلغ من العمر 17 عام، بولاية تكساس الأمريكية، على قتل طفلها الرضيع بـ 9 طعنات، حيث أخبرت الشرطة أنها كانت ترغب في نيل قسط من النوم في هدوء.
وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الأم القاصر ” إريكا جوميز ” ، أنجبت طفلها عبر زواج غير شرعي، طبقًا للقانون الأمريكي، موضحةً أنها تخلصت من رضيعها، في منزل مهجور خارج المنطقة السكنية، حيث ظل جثمانه مستلقيًا هناك لـ 12 ساعة كاملة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43167 ] نشر منذ 51 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,