فتاة تقتل رضيعها بـ 9 طعنات رغبة في نوم هادئ

واشنطن(صدى):

اقبلت فتاة، تبلغ من العمر 17 عام، بولاية تكساس الأمريكية، على قتل طفلها الرضيع بـ 9 طعنات، حيث أخبرت الشرطة أنها كانت ترغب في نيل قسط من النوم في هدوء.

وأوضحت وسائل إعلام أمريكية، أن الأم القاصر ” إريكا جوميز ” ، أنجبت طفلها عبر زواج غير شرعي، طبقًا للقانون الأمريكي، موضحةً أنها تخلصت من رضيعها، في منزل مهجور خارج المنطقة السكنية، حيث ظل جثمانه مستلقيًا هناك لـ 12 ساعة كاملة.