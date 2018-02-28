باريس سان جيرمان يصطدم بمارسيليا مجددًا في كأس فرنسا

ماجد محمد(صدى):

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك مارسيليا فى موقعة نارية، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من كأس فرنسا، على ملعب حديقة الأمراء، اليوم الأربعاء.

يأمل أولمبيك مارسيليا فى الثأر من باريس سان جيرمان، فى مباراة اليوم، بعد أن كان الفريق الباريسى، قد هزم مارسيليا بثلاثية نظيفة، ليلة السبت الماضية، فى مباراة الجولة الـ27 من الدورى الإسبانى.

ويعد باريس سان جيرمان هو المرشح الأقوى للفوز بمباراة اليوم، والعبور للدور نصف النهائى من البطولة، حيث إن الفريق الباريسى استطاع التغلب على مضيفه فى 8 من أخر 10 مواجهات جمعتهما، وانتهت مباراتين بالتعادل، وانتهى آخر لقاء بينهما بفوز سان جيرمان بثلاثية نظيفة.