الهلال يتنفس الصعداء بعودة الدوليين والثنائي خربين والفرج

نواف السالم(صدى):

انتعش فريق الهلال، أمس الثلاثاء، بمشاركة اللاعبين الدولين، وعودة نجميه من الإصابة؛ في مران الفريق.

وشارك في مران الزعيم الجماعي كلا من الثنائي الدولي عبد الله المعيوف، ومحمد البريك، وذلك عقب عودتهما من معسكر الأخضر.

وشهد المران أيضًا عودة الثنائي سلمان الفرج والمهاجم السوري عمر خربين؛ عقب تعافيهما من الإصابة.

وتأكد غياب الثلاثي محمد الشلهوب وعبد الله الزوري ومحمد جحفلي عن لقاء الفيصلي، المقرر إقامته بعد غد الجمعة في إطار الجولة الـ23 من دوري المحترفين؛ نظرًا لارتباطهم بلقاء الأخضر والعراق الودي اليوم.