أمريكا تنتهج سياسة صارمة ضد روسيا

واشنطن(صدى):

أعلن البيت الأبيض، عن مواصلة واشنطن انتهاج سياسة صارمة تجاه روسيا، وإتخاذ خطوات مختلفة في سبيل حماية الانتخابات الأمريكية من التدخل الروسي المحتمل.

جاء ذلك فيما أكدته سارة ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، خلال تصريحات صحفية لها، أمس الثلاثاء، حيث قالت: ” سنواصل إتباع سياسة صارمة تجاه روسيا، مثلما فعلنا هذا خلال العام الأول في إدارة ترامب ” .

كما أشارت ” ساندرز ” ، أن الولايات المتحدة تدرس عدد من الإجراءات المختلفة بشأن منع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية المستقبلية، لافتة إلى أن ” ترامب ” أكثر صرامة من الرئيس الأمريكي السابق ” أوباما ” .

جدير بالذكر، أن الكونجرس الأمريكي، ما زال يجري تحقيقاته بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الماضية في أمريكا، والتي فاز فيها ” دونالد ترامب ” .