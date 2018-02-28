مفاوضات ” سعودية _ أمريكية ” لبناء مفاعلات نووية في المملكة

واشنطن(صدى):

أعلن عدد من المسؤولين بالبيت الأبيض، عن انطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة، لعقد صفقة خاصة بشأن اتفاق نووي، وذلك بحضور ريك بيري، وزير الطاقة الأمريكي، في لندن، الجمعة المقبلة.

حيث قام ” بيري ” ، بإلغاء زيارته إلى الهند المقررة خلال الأسبوع الجاري، ليتوجه إلى لندن للقاء نظيره السعودي خالد الفالح، الأمر الذي يعد خطوة مهمة في المشاورات المستمرة بين الطرفين، بالفترة الأخيرة.

وكشفت مصادر، أن الصفقة المقرر عقدها، تتيح للشركات الأمريكية بناء مفاعلات نووية في المملكة، لافتة إلى أن البيت الأبيض، ينظر بجدية للسماح للسعوديين بتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، في تطوير برنامجهم النووي السلمي.