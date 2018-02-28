أبطال خارقين جدد بـ ” ديزني “

متابعات(صدى):

كشفت شركة والت ديزني عن خطة توسيع بقيمة ملياري يورو ، لديزني لاند باريس، أو يورو ديزني، والتي ستضم أبطالا خارقين جدد.

وأوضحت مجموعة ديزني أن هذا التطوير، الذي يتضمن تحولا لحديقة استوديوهات والت ديزني، سيشمل ثلاث مناطق جديدة تعتمد على الأبطال الخارقين، وكذلك أفلام ” فروزن ” ،و ” ستار” ، وورز، ” جنبا إلى جنب مع مناطق جذب جديدة وتجارب ترفيهية حية.

وسيضيف التوسع المزيد من الشخصيات ،ورواية القصص التي لا مثيل لها لإيجاد أراض وعوامل جذب ووسائل ترفيه جديدة تزيد من تجربة الضيف وتتيح فرصا جديدة للسياحة في هذه المنطقة الحيوية.